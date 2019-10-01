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مرأة

كارثة.. الأكل الصيني يسبب العقم للرجال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:32 م
صدى البلد
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ريهام قدري
انتشرت في الاسواق مطاعم الاكل الصيني والمعروف عنه ان له نكهة مميزة تعتمد علي بعض الصوص واهمها صوص الصويا والذي بدأنا نستخدمه بشكل كبير الفترة الاخيرة .

تقول شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين يعتبر صوص الصويا سواء فول الصويا او صوص الصويا من الاطعمة التي تعمل زيادة القيمة الغذائية حيث يستعملها الاقباط في الصيام بدلا من اللحوم وبالرغم من ذلك الا ان هناك اضرار لوضع صوص الصويا بالاطعمة حيث ان فرط الاستهلاك من فول الصوصا او صوص الصوصيا يزيد ويرفع مستوي الهرمون الانثوي بالجسم عند الاطفال الاولاد .

وأضافت: ان افراط الاستهلاك يرفع مستوي الهرمون الانثوي وقد يؤثر ذلك على الخصية عند الاولاد ، كما انه قد يسبب العقم ولذلك فيجب التوازن في اي منتج غذائي حتى الفيتامينات.
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