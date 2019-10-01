ماكرون يعلن موقفه من عضوية روسيا في مجلس أوروبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تأييده الحفاظ على عضوية روسيا في مجلس أوروبا.



وقال ماكرون: "أنا أؤيد تماما الاختيار الذي تم اتخاذه وهو إبقاء روسيا في مجلس أوروبا".



وأضاف ماكرون: "الشعب الروسي يعترف بالإنسانية الأوروبية، لأنهم شاركوا في إنشائها؛ ولأن جغرافية روسيا وتاريخها وثقافتها هي في الأساس أوروبية".



جدير بالذكر أنه تم تعليق حقوق روسيا في التصويت بالجمعية البرلمانية للمجلس قبل نحو 5 سنوات، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا إليها، وردًا على تعليق العضوية، توقفت روسيا عن دفع رسوم العضوية.