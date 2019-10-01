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محافظات

تكليف رئيس مركز المنصورة بالتحقيق مع مسئول وتنفيذ قرار إزالة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تنفيذ قرار إزالة بالتعدي على الشارع اليوم وتكليف سوسن مجاهد رئيس مركز المنصورة بإحالة موظف بالوحدة القروية بقرية بدواي للتحقيق لتغيبه عن العمل خلال وقت العمل الرسمي.

كما كلف رئيس مركز ومدينة المنصورة بمنح رخصة بناء دور أرضى لإحدي المواطنات من قرية أويش الحجر لحين وصول قرار هيئة التخطيط العمراني بالمخطط التفصيلي، وذلك ردا على شكواها التي تتضرر فيها من عدم منحها رخصة بناء بعد قيامها بالهدم وفقا لرخصة.
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