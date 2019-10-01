لسبب صادم.. إسرائيل تطرد مغربيا يحمل الجنسية الإيطالية

رفضت السلطات الإسرائيلية بمطار تل أبيب، دخول شاب إيطالي من أصل مغربي، بعدما كان يريد قضاء إجازة خاصة وذلك لسبب صادم.



و نقلت وسائل إعلام إيطالية عن المغربي الأصل خالد والبالغ من العمر 18 سنة، قوله إنه حل بمطار تل أبيب فبراير الماضي، قبل أن تستجوبه السلطات الإسرائيلية ويتقرر وضعه في مركز لاحتجاز المهاجرين السريين لمدة 24 ساعة، ومن ثم ترحيله إلى عاصمة صربيا، بلجراد دون حقائبه وأغراضه.



وقال الشاب المغربي إنه شعر بالإهانة والتمييز بمجرد أنه يحمل اسمًا عربيًا، مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية طرحت عليه أسئلة إن كان يريد الالتحاق بسوريا والقتال مع داعش، إلا أنه رد عليهم بأنه جاء إلى إسرائيل لقضاء فترة قصيرة فقط.



وذكر أن أمنيين قاموا بتصفح هاتفه والإطلاع على جميع الصور والمحادثات، وهو ما أشعره بالخوف، مشيرًا إلى أنه ربط الاتصال بالممثل الدبلوماسي الإيطالي في إسرائيل إلا أنه لم يقدم له المساعدة، وأكد أن السلطات الإسرائيلية لها الحق في ترحيله إن رأت هي ذلك.