الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة في هذه المناطق.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يحتفل بالانتصارات العظيمة لشهر أكتوبر بمصر، مؤكدا أنه لايوجد أي ظواهر أو تغيرات جوية.



وأكد إبراهيم عطا خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك بداية سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية بمصر، بينما معدلات الحرارة على باقي المحافظات حول معدلها الطبيعى.



وأضاف إبراهيم عطا أن درجة الحرارة بالسواحل الشمالية وشمال سيناء 29 درجة، مضيفا أن درجة الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة 32 درجة وعلى جنوب سيناء والبحر الأحمر والغردقة تصل إلى 35 درجة، بينما تصل بشمال وجنوب الصعيد 34 درجة و38 درجة .



وأوضح أن تناقض درجات الحرارة بالصعيد يؤدى إلى الإحساس بدرجات حرارة معتدلة، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار بالسواحل الغربية ليست مؤثرة على الإطلاق على الملاحة البحرية، مؤكدا أن تأثيرها يقتصر فقط على السواحل الشمالية الغربية إمتداد إلى قرب محافظة الإسكندرية فقط.



وحذر الدكتور إبراهيم عطا، من تأثير الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.







