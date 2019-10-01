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تعليم

لدعم المدارس الأكثر احتياجا.. بروتوكول جديد بين تعليم الإسماعيلية واليونيسيف

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قام اليوم الثلاثاء الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، بتوقيع بروتوكول للتعاون مع منظمة اليونسيف يتضمن خطة العمل لمشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجا وذلك بحضور الدكتورة هنا يوشو موتو مدير برامج التعليم بالمنظمة والدكتور محمد حسين اسماعيل مدير مشروع اليونيسيف والدكتورة ايناس احمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتنفيذ أنشطة خطة تطوير التعليم في محافظة الاسماعيلية حيث تقوم منظمة اليونسيف بدعم أعمال الصيانه البسيطة فى عدد 25 مدرسة تعليم أساسي.

وتابع أن هذا البروتوكول يدعم منظومة التنمية المهنية للعاملين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية، كما يتضمن البروتوكول تفعيل دور المعلمين في تنفيذ أنشطة المهارات الحياتية الي جانب تفعيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في 15 مدرسة تعليم اساسي لدغم خطة تطوير التعليم داخل المجتمع وخلق بيئة حماية داخل المدرسة وسوف يتم عقد ورشة العمل خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجارى.

وأشاد وفد منظمة اليونسيف بتعليم الإسماعيلية باعتباره بيئة خصبة تستحق كل الدعم اللوجيستي إلى جانب التميز في التنمية المهنية والتدريبات.

جدير بالذكر أن منظمة اليونسيف قامت بدعم عدد 180 مدرسة ابتدائي إلى جانب 50 مدرسة رياض أطفال بإجراءات تفعيل الأنشطة الصيفية.
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