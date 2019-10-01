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أخبار البلد

غدا.. سفيرة فنلندا بالقاهرة تنظم ندوة حول تجربة بلادها في التعليم الشامل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:26 م
لاورا كانسيكاس ديبرايس
لاورا كانسيكاس ديبرايس
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أ ش أ
تفتتح سفيرة فنلندا بالقاهرة لاورا كانسيكاس ديبرايس غدا الأربعاء، ندوة تحت عنوان (التعليم الشامل.. تجربة فنلندا)، بحضور الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وذكرت السفارة الفنلندية - في بيان اليوم الثلاثاء أن الندوة تهدف إلى التعرف وعرض الخبرة الفنلندية في تنمية القواعد وتدريب المدرسين في مجال التعليم الشامل، حيث سيقوم ممثلو الهيئة القومية للتعليم في فنلندا بإلقاء خطب رئيسة وتنظيم ورش عمل حول الجوانب المختلفة للتعليم الشامل؛ كالتعليم المبكر ومجال رفع كفاءة المعلمين والدعم والتأقلم الذي يقدم للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار البيان إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية في الدفع بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للأمام، وتطبيق استراتيجية قطاع التعليم الجديدة.. منوها بأن مصر أعلنت 2018 عاما لذوي الإعاقة في ضوء وجود نحو 11 مليون مواطن من أصحاب الهمم، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين ظروفهم من خلال إدماج حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات الإصلاح الجارية بقطاع التعليم.

وأوضح أنه تم التصديق في بداية عام 2018 على قانون جديد لحقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة، وصدرت لائحته التنفيذية في أواخر العام، مؤكدا أن هذا القانون يضمن لأصحاب الهمم حقهم في الحياة الآمنة والمتساوية بما في ذلك حقهم في التعلم والتعليم والانخراط في سوق العمل.

جدير بالذكر أن ريادة فنلندا في مجال التعليم معروفة عالميا، وتقدمها في مجال تعليم المدرسين أحد العوامل الحاسمة وراء نجاح النظام التعليمي الفنلندي.
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