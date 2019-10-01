التنمية الصناعية: منع سماسرة الأراضي بشرط توفير الأراضي للتوافق مع الطلب

أكد مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن منع السماسرة فى الأراضي سيتم بشرط توفير أراض صناعية متساوية أو متوافقة مع حجم الطلب علي الأراضي، لافتا إلى أن الهيئة لا يمكن أن تمنح أو تخصيص أراض بالأمر المباشر، إلا أن الدولة من خلال مجلس الوزراء هي المنوطة بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر لبعض الشركات العالمية خلال ضخ استثماراتها فى مصر وفقا لضوابط معينة.



وأضاف غازى أن الفترة المقبلة نأمل أن يتم إنشاء المناطق الصناعية إداري من خلال القطاع الخاص وتتفرغ الحكومة لإدارة الصناعة.



وفيما يتعلق بالـ 13 مجمعا صناعيا فإنه تم التقدم بطلب نحو 260 فى مجمع الغردقة، ونحو 70 طلبا بمرغم، حيث تم سحب كراسات الشروط، وحاليا نعمل على دراسة الطلبات للبت بها، لافتا إلى انة سيتم وضع شروط جزائية فى حالة المخالفة للمستثمرين فى حالة الموافقة على التخصيص، وهناك حد أقصى لتنفيذ المشروع يصل إلى 3 سنوات قبل السحب.



ولفت إلى أنه يمكن أن يتم السحب فى مرحلة من مراحل فترة التنفيذ منها 6 شهور لاستخراج رخصة المبانى، و6 شهور أخرى لوضع الأساسيات، و6 شهور لوضع الهيكل ومنح سنة ونصف التشطيبات والتشغيل، موضحا أنه لا يوجد مهلة لعدم السحب إلا إذا كانت لظروف خارجة عن إرادة المستثمر.

