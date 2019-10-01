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حوادث

تاجر ماشية.. استجواب الأب في مذبحة أبو النمرس الأسرية وسماع شهادات الجيران

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:06 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على ربة منزل وطفلتها مذبوحتين وطفلها ملقي من أعلى المنزل.

وتستجوب مباحث أبو النمرس برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس المباحث زوج ووالد المجني عليهم الذي تبين أنه تاجر مواشي ومناقشته حول مكان وجوده وقت اكتشاف الجريمة وما إذا كانت له عداوات أو خلافات مع أحد، كما يستمع فريق البحث لأقوال الجيران وأسرة الزوجة القتيلة.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة تدعي شيرين. ع ٢٧ سنة مصابة ب ٧ طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وطفلتها دينا ٩ سنوات مصابة بحرج ذبحي بالرقبة وقطع خلف الأذنين والطفل المصاب عامر ٧ سنوات.

وكان عثر أهالي مدينة أبو النمرس صباح اليوم علي ربة منزل وابنتها مذبوحين داخل منزلهما بينما عثر علي طفلها الثاني بجوار المنزل بعد سقوطه من أعلى السطح وتم نقله للمستشفي في حالة خطرة.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثتي سيدة وابنتها ونجلها الآخر مصاب بقرية زاوية أبو مسلم بأبو النمرس، انتقلت علي الفور قوة أمنية وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل إصابات خطيرة.

أفادت التحريات الأولية بقيادة العقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن أهالي القرية عثروا علي الطفل ساقطا من أعلى السطح بجوار المنزل فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته إلا أن أحد من المنزل لم يجبهم، أضافت التحريات أن الأهالي دخلوا إلى المنزل ليعثروا علي جثة الأم وابنتها غارقين في دمائهما وقد تم ذبحهما.

تم إبلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب إلى المستشفي وقد دخل في غيبوبة بينما انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.
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