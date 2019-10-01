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أخبار العالم

وزير فلسطيني: سنستورد هذا المنتج من مصر وإسرائيل والأردن

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:33 م
الزيتون
الزيتون
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سمر صالح
أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، ان الوزارة قررت استيراد 3600 طن من الزيتون المخصص للكبيس من مصر وإسرائيل والأردن لتلبية احتياجات المصانع والسوق الفلسطيني من هذه النوعيات.

وقال الوزير العطاري لوكالة "معا" الفلسطينية انه وبناء على دراسة مهنية من الشركات المتخصصة فقد تم اصدار تصاريح خاصة من قبل وزارة الزراعة لاستراد 2000 طن من الزيتون المخصص ببكبيس من اسرائيل و1600 طن من الزيتون المخصص للكبيس من مصر والاردن لتلبية طلبات المصانع والسوق من هذا النوع من الزيتون.

واضاف الوزير "نحن نقوم بالاشراف ومراقبة كل عمليات الاستيراد للزيتون، وان عمليات الاستيراد تتم بعد الحصول على تصاريح خاصة من قبل الوزارة وحسب المواصفات والمقايس المخصصة لذلك خاصة وان هذا النوع المستورد يكون ضمن مواصفات خاصة ويعتمد على الري ونحن لاننتج الا كميات قليلة من هذا الزيتون ونؤكد نحن لانتحدث عن الزيتون البلدي نحن نتحدث عن الزيتون المخصص للمصانع".

وحول انتاج كميات زيت الزيتون المقدر انتاجها هذا العام من الاراضي الفلسطينية قال عطاري ان كميات الانتاج تقدر بـ27 طن من زيت الزيتون في فلسطين وان تحديد اسعار الزيت لم يتم تحديده حتى الان ونحن نجري مشاورات حول الموضوع لانصاف المزارع والمواطن على حد سواء.
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