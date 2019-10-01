الكويت: ندرس تفاصيل (تحالف حماية الملاحة الدولية) قبل الانضمام

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن بلاده ستعلن عن موقفها الرسمي من التحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف.

وقال الجارالله - في تصريح صحفي عقب مشاركته في افتتاح ندوة (جهود الكويت لرعاية كبار السن)، اليوم /الثلاثاء/ - "إن الكويت شاركت في اجتماعات (المنامة) و(تامبا)، المتعلقة في إطار تحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي".. مؤكدا في الوقت نفسه، مواصلة بلاده المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار.

وأضاف أن الكويت لم تعلن رسميا الموقف من الانضمام من هذا التحالف حتى الآن، لكن الممارسات العملية تؤكد أنها ليست بعيدة عن هذا التحالف.

ومن جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي أن بلاد تولي اهتماما بالغا بتوفير الظروف المناسبة، وضمان حقوق العمالة الوافدة، والتي تغطي جانبا مهما للاقتصاد الكويتي، ومقومات التنمية بأشكالها المختلفة.. مشيرا إلى أن لدى الكويت تشريعات وقوانين وتراث كبير في التعامل مع العمالة الوافدة، منوها باستعدادها الدائم لتطوير القوانين بما يحقق العدالة مع العمالة، ويحفظ لها حقوقها.