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تعليم

مصر تدخل عالم النووي..انطلاق الدراسة بمدرسة الضبعة الفنية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:31 م
مصر تدخل عالم النووي
مصر تدخل عالم النووي انطلاق الدراسة بمدرسة الضبعة الفنية
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ايمن محمود
تعتبر مدرسة الضبعة النووية في مطروح، أحد أهم المدارس الفنية التي تم دخولها الخدمة العام الدراسي الماضي كأول مدرسة متخصصة في المجال النووي بمصر والشرق الأوسط.

أكد سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المدرسة النووية بالضبعة مدرسة متخصصة فى تخريج تخصصات فنية فى مجال التقنية النووية.

والتي تهدف لتخريج كوادر مؤهله على أحدث تقنيات العمل فى ذلك المجال خاصة مع إنشاء أول مفاعل سلمى بمصر بمنطقة الضبعة وما سيتم تدريسه بهذه المدرسة من علوم فنية بحتة تتعلق بإنشاء وتصميم المفاعل السلمي النووي.

أضاف أن المشروع النووى السلمى لتوليد الكهرباء بالضبعة حلم راود المصريين طويلا لذلك تم إنشاء المدرسة و دخولها النظام الدراسى هذا العام .

وأوضح أن مساحة المدرسة تبلغ 8,5 فدان وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالب و 10 معامل و15 فصلا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سرير .

وأشار أنه نظرا لطبيعة ودقة وأهمية هذا المجال العلمى الجديد يتم عمل اختبارات في الذكاء والسمات الشخصية واللغة دون تدخل بشري عن طريق أجهزة الكمبيوتر بالإضافة الي الاختبارات فى إحدى الكليات العسكرية لدقة الاختبارات.

وأكد أن المدرسة الجديدة ستعمل على تخريج كوادر مؤهلة على أحدث تقنيات العمل فى ذلك المجال خاصة مع إنشاء أول مفاعل سلمى بمصر بمنطقة الضبعة وما سيتم تدريسه بهذه المدرسة من علوم فنية بحتة تتعلق بإنشاء وتصميم المفاعل السلمي النووي.

وقال إنه يتم تكليف الطلاب بعد تخرجهم من المدرسة فى العمل فى مجال مشروع الطاقة النووية بالضبعة ، وفق اختيار وحرية الطالب، ويمكن لهم الالتحاق بالكليات المتخصصة فى ذلك ككلية الهندسة بقسم الطاقة النووية، لكن بالطبع بعد كل هذا التأهيل المتميز من خلال خبراء فى مجال الطاقة سيكون الأفضلية لهؤلاء العناصر المتدربة للعمل فى هذا المشروع القومى المصرى .
مصر تدخل عالم النووي..انطلاق الدراسة بمدرسة الضبعة الفنية
مصر تدخل عالم النووي..انطلاق الدراسة بمدرسة الضبعة الفنية
مصر تدخل عالم النووي..انطلاق الدراسة بمدرسة الضبعة الفنية
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