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توك شو

جهاز المشروعات الصغيرة: الصناعات الحرفية تحظى باهتمام الذوق المصري..فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:01 م
حرف يدوية
حرف يدوية
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توك شو
قال الدكتور محمد مرسى، مدير جهاز المشروعات الصغيرة: إن الصناعات الحرفية بمصر على الرغم من قلتها بالفترة السابقة أو تكاد تندثر لولا بعض الوقفات المعينة من الدولة، إلا أنه مازال الذوق المصرى يميز الحرف اليدوية.

وأضاف "مرسى" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه عند الدخول إلى محلات الشنط والأحذية يكون المنتج المصرى له وضعه وسعره من بين المنتجات الأخرى، لافتا إلى أنه لايقارن بالسلع الصينية الموجودة بمصر.

وأشار الدكتور محمد مرسى، إلى أن الإكسسوار المصرى أيضا له سعره ووضعه ، موضحا أنه كجهاز تنمية المشروعات يعمل على رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الجهد المبذول من قبل الدولة هو العملية الاستمرارية لعمل دراسات، مؤكدا أن آخر رقم تم الوصول له المتعلق بحجم التعاملات في الصناعات الحرفية على مستوى الجمهورية إلى حوالى 300 مليار دولار على مستوى العالم، لافتا إلى أن منتجات مصر مازالت لها وزنها و أسمها في دول الأوروبية.
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