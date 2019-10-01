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مشاركة 220 عنوانا عن الحضارة الفرعونية.. لأول مرة جناح مصر في معرض كينيا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:07 م
معرض كينيا
معرض كينيا
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف إسلام بيومي مدير جناح مصر في كينيا، مشاركة 220 عنوانا عن الحضارة الفرعونية في جناح مصر بمعرض كينيا لأول مرة، موضحا أن مصر استطاعت الدخول إلى العمق الإفريقي التي لها معارض دولية.وشاركت في معرض كينيا.

وقال إٍسلام بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «تن» إن مصر استضافت عدد من الدول الافريفية وهم كينيا ونيجيريا وغانا، وتم عقد بروتوكولات، مضيفا أن وزيرة الثقافة ضيفة شرف المعرض احتفاء بدور مصر الثقافي.

وأشار مدير جناح مصر في كينيا، إلى أننا سنحرص على المشاركة بكتب مترجمة للغة الإنجليزية في المعارض التي تقام في أفريقيا، لافتا إلى أن هناك كتب عن الثقافة الأفريقية والاطفال بالاضافة الي كتب مترجمة، قائلا «مشاركتا في معرض كينيا كان مفاجاة».
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