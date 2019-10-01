الرئيس القبرصي يؤكد مواصلة التنقيب عن الغاز رغم تهديدات أنقرة

أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز ، رغم تهديدات ( أنقرة ) .





ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - في نبأ عاجل - عن الرئيس القبرصي قوله - في بيان بهذا الصدد - إن الهدف هو استكشاف إمكانات النفط والغاز القبرصية بشكل كامل وعلى أفضل وجه ممكن ، من أجل تعظيم الفوائد لأبناء الشعب القبرصي.





وأكد استمرار بلاده المضي قدما التخطيط في مجال الطاقة .





وكانت قبرص قد أعلنت - في وقت سابق - ، أنها ستمضي قدما في التنقيب عن النفط والغاز، فيما يعد إشارة إلى تمسكها بموقفها بشأن ثروات الطاقة "المحتملة" والذي يتعارض مع الموقف التركي .





واتهمت قبرص تركيا بعرقلة عمل سفينة تنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة "المقسمة" ، مما يسلط الضوء على التوتر في المنطقة بسبب المزاعم المتنافسة على الموارد الطبيعية البحرية.