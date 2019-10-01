Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس القبرصي يؤكد مواصلة التنقيب عن الغاز رغم تهديدات أنقرة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز ، رغم تهديدات ( أنقرة ) .

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - في نبأ عاجل - عن الرئيس القبرصي قوله - في بيان بهذا الصدد - إن الهدف هو استكشاف إمكانات النفط والغاز القبرصية بشكل كامل وعلى أفضل وجه ممكن ، من أجل تعظيم الفوائد لأبناء الشعب القبرصي.

وأكد استمرار بلاده المضي قدما التخطيط في مجال الطاقة .

وكانت قبرص قد أعلنت - في وقت سابق - ، أنها ستمضي قدما في التنقيب عن النفط والغاز، فيما يعد إشارة إلى تمسكها بموقفها بشأن ثروات الطاقة "المحتملة" والذي يتعارض مع الموقف التركي .

واتهمت قبرص تركيا بعرقلة عمل سفينة تنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة "المقسمة" ، مما يسلط الضوء على التوتر في المنطقة بسبب المزاعم المتنافسة على الموارد الطبيعية البحرية.
Advertisements

ترشيحاتنا

كابتن منتخب مصر التاريخى يتحفظ على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

انقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة بدمياط

نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

احذر.. 5 علامات للإصابة بسرطان الدم

الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

عضو جديد ينضم لـ الجهاز الفني لفريق الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور مؤثرة.. طفل عمره 17 شهرا يشارك في دفن والده بعد حادث مأساوي

شاهد.. أنجلينا جولي بإطلالة مبهرة في عرض خاص لـ Maleficent: Mistress Of Evil

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور