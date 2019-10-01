لجنة هندسية تبدأ فحص العقارات المجاورة لعقار وسط الإسكندرية المنهار

بدأت لجنة هندسية تابعة لحي وسط الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء في أعمال فحص العقار المنهار بمنطقة غربال لبيان مدى تأثرها بالانهيار.



وكان عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة غربال بحي وسط الإسكندرية، قد انهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك دون حدوث أي إصابات.



ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية يفيد انهيار العقار رقم 52 شارع المروة متفرع من شارع الميرغني بمنطقة غربال بمحرم بك، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.



ومن جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إن العقار بناء قديم، خال من السكان، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.



وأشار وديع، إلى أنه تم إخطار شركات المرافق لقطع الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار حفاظا على حياة المواطنين، وإعادة التيار الكهربائي للعقارات المجاورة.



وأضاف رئيس حي وسط، أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، وتأثرها بسقوط العقار.