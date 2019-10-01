الهند تتمسك بحقها في شراء أسلحة روسية رغم التهديدات الأمريكية

دافع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار عن حق بلاده في شراء نظام دفاع صاروخي من روسيا رغم التهديد بفرض عقوبات من الولايات المتحدة.





وقال جيشانكار - في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة (ذا نيو إنديان إكسبريس) الهندية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن الهند ناقشت مخاوف الولايات المتحدة.. لكنها رفضت التنبؤ بالقرار النهائي بشأن مصير شراء (إس-400) من روسيا"، وذلك قبل لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للولايات المتحدة.





وأضاف "لقد قلنا دوما إن ما نشتريه من معداتنا العسكرية هو قرار سيادي.. لا نود أن تخبرنا أي دولة بما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا أو الولايات المتحدة.. فحرية الاختيار هي حريتنا ونعتقد أنه من مصلحة الجميع الاعتراف بذلك".





واتفقت الهند العام الماضي على شراء خمسة أنظمة من طراز (إس-400) من روسيا مقابل 2ر5 مليار دولار، وقالت روسيا "إن عملية التسليم تسير بشكل صحيح".





وبموجب قانون عام 2017، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الدول التي تحصل على صفقات كبيرة للأسلحة من روسيا، بسبب تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا وسوريا والتدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية.





وكان وزير الخارجية الهندي قد أشاد بالعلاقات الدافئة الشاملة مع الولايات المتحدة، لكنه أكد اختلاف الهند مع موقف ترامب "المتشدد" تجاه إيران، على حد وصفه.