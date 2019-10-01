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طريقة عمل كرواسون الشوكولاتة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:09 م
طريقة عمل كرواسون
طريقة عمل كرواسون الشوكولاتة
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هاجر هانئ
كرواسون الشوكولاتة من المخبوزات الشهية و اللذيذة التى يعشقها الكبار و الصغار، فيمكنك تقديمه على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير كرواسون الشوكولاتة
1 كيلو دقيق
1 كوب سكر
50 جرام زبدة
1 و نصف كوب لبن
بيضة
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة كاكاو
لبن إضافي
1 كوب شوكولاتة قابلة للدهن
1 كوب بندق مجروش

طريقة تحضير كرواسون الشوكولاتة السريع
* باستخدام عجان كهربائي يخلط العجين مع السكر والخميرة
* تضاف البيضة وتعجن جيدا مع الزبدة
* تضاف الفانيليا ورشة الملح ويستمر العجن مع إضافة اللبن
* يقسم العجين قسمين
* يترك نصف كما هو
* يضاف الكاكاو مع اللبن إلى النصف الآخر ويعجن جيدا
* تقطع عجينة من البضاء والكاكاو وتفرد على بعضها ثم تشكل على شكل كرواسون ملفوف بعد حشوها بالبندق المجروش والشوكولاتة القابلة للدهن
* ترص في صينية وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج
* يقدم ساخن أو بارد

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