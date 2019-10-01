طريقة عمل كرواسون الشوكولاتة

كرواسون الشوكولاتة من المخبوزات الشهية و اللذيذة التى يعشقها الكبار و الصغار، فيمكنك تقديمه على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير كرواسون الشوكولاتة

1 كيلو دقيق

1 كوب سكر

50 جرام زبدة

1 و نصف كوب لبن

بيضة

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة كاكاو

لبن إضافي

1 كوب شوكولاتة قابلة للدهن

1 كوب بندق مجروش



طريقة تحضير كرواسون الشوكولاتة السريع

* باستخدام عجان كهربائي يخلط العجين مع السكر والخميرة

* تضاف البيضة وتعجن جيدا مع الزبدة

* تضاف الفانيليا ورشة الملح ويستمر العجن مع إضافة اللبن

* يقسم العجين قسمين

* يترك نصف كما هو

* يضاف الكاكاو مع اللبن إلى النصف الآخر ويعجن جيدا

* تقطع عجينة من البضاء والكاكاو وتفرد على بعضها ثم تشكل على شكل كرواسون ملفوف بعد حشوها بالبندق المجروش والشوكولاتة القابلة للدهن

* ترص في صينية وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج

* يقدم ساخن أو بارد



