طريقة عمل كرواسون الشوكولاتة

كرواسون الشوكولاتة من المخبوزات الشهية و اللذيذة التى يعشقها الكبار و الصغار، فيمكنك تقديمه على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير كرواسون الشوكولاتة
1 كيلو دقيق
1 كوب سكر
50 جرام زبدة
1 و نصف كوب لبن
بيضة
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة كاكاو
لبن إضافي
1 كوب شوكولاتة قابلة للدهن
1 كوب بندق مجروش
طريقة تحضير كرواسون الشوكولاتة السريع
* باستخدام عجان كهربائي يخلط العجين مع السكر والخميرة
* تضاف البيضة وتعجن جيدا مع الزبدة
* تضاف الفانيليا ورشة الملح ويستمر العجن مع إضافة اللبن
* يقسم العجين قسمين
* يترك نصف كما هو
* يضاف الكاكاو مع اللبن إلى النصف الآخر ويعجن جيدا
* تقطع عجينة من البضاء والكاكاو وتفرد على بعضها ثم تشكل على شكل كرواسون ملفوف بعد حشوها بالبندق المجروش والشوكولاتة القابلة للدهن
* ترص في صينية وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج
* يقدم ساخن أو بارد
مقادير كرواسون الشوكولاتة
1 كيلو دقيق
1 كوب سكر
50 جرام زبدة
1 و نصف كوب لبن
بيضة
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة كاكاو
لبن إضافي
1 كوب شوكولاتة قابلة للدهن
1 كوب بندق مجروش
طريقة تحضير كرواسون الشوكولاتة السريع
* باستخدام عجان كهربائي يخلط العجين مع السكر والخميرة
* تضاف البيضة وتعجن جيدا مع الزبدة
* تضاف الفانيليا ورشة الملح ويستمر العجن مع إضافة اللبن
* يقسم العجين قسمين
* يترك نصف كما هو
* يضاف الكاكاو مع اللبن إلى النصف الآخر ويعجن جيدا
* تقطع عجينة من البضاء والكاكاو وتفرد على بعضها ثم تشكل على شكل كرواسون ملفوف بعد حشوها بالبندق المجروش والشوكولاتة القابلة للدهن
* ترص في صينية وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج
* يقدم ساخن أو بارد