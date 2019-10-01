Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ورشة عمل لرصد حالة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر للإعداد التقرير العالمي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
اختتمت اليوم "الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن " فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والتي عقدت بمركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة (EMARSGA) بمدينة الغردقة، بالتعاون مع المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI) والشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN).

وقد هدفت الورشة إلى التعرف على الوضع الحالي للشعاب المرجانية في الإقليم والبيانات المتاحة وبناء القدرات في مجال رصد الشعاب المرجانية.

وجاءت الورشة في إطار الشراكة الممتدة بين "الهيئة" والشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN) وهي الجهة الفنية المسئولة عن إعداد التقرير العالمي لحالة الشعاب المرجانية.

وقامت الهيئة بإعداد التقارير الإقليمية السابقة لحالة الشعاب خلال السنوات 1998 ، 2000 ، 2002 ، 2004 ، و2008 وقام خلال الورشة خبراء الإقليم المختصون في مجال رصد الشعاب المرجانية بمناقشة حالة الشعاب المرجانية والبيانات المتاحة وبناء القدرات وذلك من أجل الإعداد للتقرير العالمي لحالة الشعاب المرجانية 2020.

وقد شارك في هذه الورشة 18 مشاركا من دول الأعضاء بالهيئة بالإضافة إلى خبير ومنسق للتقرير العالمي من الشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN) وخبير آخر مختص في تحليل البيانات من المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح ورشة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

مأساة معتز تتكرر.. طفل سعودي يقتل زميله في مشاجرة داخل الفصل

الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

نسف دهون البطن والأرداف.. 7 أعشاب خارقة للدهون

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا.. وفايلر يضع خطة إيقاف عجلة الإنتاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

تابوت الكاهن نجم عنخ.. حكاية خشب مذهب كاد أن يضيع بسبب التزوير

صور مؤثرة.. طفل عمره 17 شهرا يشارك في دفن والده بعد حادث مأساوي