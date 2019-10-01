ورشة عمل لرصد حالة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر للإعداد التقرير العالمي

اختتمت اليوم "الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن " فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والتي عقدت بمركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة (EMARSGA) بمدينة الغردقة، بالتعاون مع المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI) والشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN).



وقد هدفت الورشة إلى التعرف على الوضع الحالي للشعاب المرجانية في الإقليم والبيانات المتاحة وبناء القدرات في مجال رصد الشعاب المرجانية.



وجاءت الورشة في إطار الشراكة الممتدة بين "الهيئة" والشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN) وهي الجهة الفنية المسئولة عن إعداد التقرير العالمي لحالة الشعاب المرجانية.



وقامت الهيئة بإعداد التقارير الإقليمية السابقة لحالة الشعاب خلال السنوات 1998 ، 2000 ، 2002 ، 2004 ، و2008 وقام خلال الورشة خبراء الإقليم المختصون في مجال رصد الشعاب المرجانية بمناقشة حالة الشعاب المرجانية والبيانات المتاحة وبناء القدرات وذلك من أجل الإعداد للتقرير العالمي لحالة الشعاب المرجانية 2020.



وقد شارك في هذه الورشة 18 مشاركا من دول الأعضاء بالهيئة بالإضافة إلى خبير ومنسق للتقرير العالمي من الشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN) وخبير آخر مختص في تحليل البيانات من المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI).