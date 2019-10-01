تعرف علي أماكن الكشف الطبي علي الطلاب بجامعة الوادي الجديد

بدأت جامعة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات الكشف الطبي على طلاب المرحلة الثالثة، وطلاب التحويلات والمتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولي والثانية وطلاب الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية المقبولين بكليات جامعة الوادي الجديد.





وأكدت فاطمة طه مسئولة الإعلام بالجامعة، أن أعمال الكشف الطبي ستستمر حتى يوم الخميس الثالث من أكتوبر المقبل.



وأضافت أن الكشف الطبي سيكون بمقر كلية التربية لطلاب مدينة الخارجة وباريس وقراهم وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب مدينة الداخلة والفرافرة وبلاط وقراهم.



وقالت أن الكشف الطبي اليوم لطلبة كلية التربية بمقر الكلية بمدينة الخارجة، لطلبة مركزي الخارجة وباريس وقراهما، بينما سيجري الكشف على التوازي في نفس التوقيت، في مقر الجامعة بمدينة موط لطلبة مراكز بلاط والداخلة والفرافرة وقراهم.



وأوضحت أن سيجرى الكشف الطبي غدًا الأربعاء ، للطلبة المقبولين بكليات الآداب والزراعة والتربية الرياضية، بمقر كلية التربية والخميس الموافق الثالث من نفس الشهر للطلبة المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي.

