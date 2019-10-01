استعدادا لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان فى يوليو المقبل.. بدء أعمال تسجيل بيانات الأسر وفتح الملفات الطبية العائلية بالمنظومة ..صور

- أسوان تستعد لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى يوليو المقبل

- عملية تطوير شاملة لـ 62 وحدة صحية كمرحلة أولى

- فتح الملفات الطبية العائلية بمنظومة التأمين الصحي

- بدء أعمال تسجيل بيانات الأسر المستفيدين من التأمين الصحي





تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان استعداداتها المكثفة لوضع الخطط الأولية لتنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تأتى أسوان ضمن باقى محافظات المرحلة الأولى والتى ستبدأ من أول يوليو 2020 القادم.





وتستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية ما يتم من جهود للاستعداد الجيد والمتكامل لتطبيق هذه المنظومة الجديدة وهو ما تسعى وزارة الصحة من خلاله أن يحصل كل مواطن سيحصل على أفضل خدمة صحية بأقل تكلفة.





وتابع اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان انطلاق أعمال تسجيل بيانات الأسر وفتح الملفات الطبية العائلية والتى تشمل كافة البيانات والمعلومات الصحية الخاصة بالمواطن والأسرة وذلك للإستفادة من خدمات المنظومة الجديدة على أكمل وجه.





من جانبه صرح مصدر مسئول بمديرية الصحة بأنه ستبدأ عملية تطوير شاملة لـ 62 وحدة صحية كمرحلة أولى لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك من إجمالى 125 وحدة صحية و 12 مستشفى عام ومركزى ونوعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة .





ولفت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فهناك حرص من إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل بما يحقق الإستفادة لجميع المنتفعين مع قياس مدى رضاؤهم للعمل على تطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التى سيحصل عليها المواطن فى ظل المنظومة الجديدة .





وأضاف أن مشروع التأمين الصحى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للمواطنين عند تنفيذه فى الفترة القادمة بنطاق محافظة أسوان مثلما تشهد المحافظات التى يتم تطبيق المنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحى الشامل بها حاليًا .





يذكر أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ستساهم فى تنفيذ قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحى الشامل ، وكذا حرية المؤمن عليه فى الإختياريين مقدمى الخدمة الطبية ، وفصل تمويل الخدمة عن تقديمها والرقابة عليها ، كما يقوم أيضًا على نظام طب الأسرة ، ووحدة التغطية فيه هى الأسرة ، وتحديد نظام رقابى لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة .





وتشمل المنظومة الجديدة العديد من الخطوات والإجراءات التى من المفترض أن تنفذها الأسرة للإستفادة من خدمة النظام الجديد والتى تبدأ بعمل الفحص الطبى الشامل للفرد وأسرته بالمجان بأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة ، ثم يتم فتح ملف عائلى والتعرف على طبيب الأسرة الخاص بها ، يعقبه تسجيل بيانات الفرد وأفراد أسرته على قاعدة البيانات حتى يمكنه وأسرته التردد على الوحدة .



