مطورعقارى: السوق المصري قوي ويجتذب عملاء جددا باستمرار

توقع المهندس عماد دوس رئيس مجلس إدارة البطل للاستثمار والتطوير العقاري، أن تواجه الشركات العاملة بالسوق المصرى أزمة في توفير التمويل اللازم لمشروعاتها خلال الفترة المقبلة بسبب الهدوء النسبي الذي تشهده المبيعات لبعض المنتجات العقارية.



وأوضح دوس خلال جولة بأحد مشروعات الشركة بالتجمع الخامس قبل قليل، أن خفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة مرتين متتاليتين خلال الفترة الماضية قد يساهم في توفير حل نسبي لمشكلة التمويلات، لان ارتفاع الفائدة كان العائق الأكبر أمام الاقتراض البنكي كحل تمويلي.



وأشار دوس إلى أن السوق العقاري المصري قوي ويجتذب عملاء جدد باستمرار، ويظل القطاع الأعلى نموا والأكثر ربحية، ويفضل المصريين الاستثمار في العقارات كمخزن آمن للقيمة.