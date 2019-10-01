لمحاربة الشائعات المغرضة.. حملة بلدي أمانة تجوب القرى والنجوع بالوادي الجديد

واصلت حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد وتحمل شعار "بلدي أمانة" جولاتها في القري والنجوع بمراكز المحافظة الخمس.



وأكدت نادية ويصا مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظه أن الحملة تجري فعالياتها مدار ثلاثة أيام، مشيرةً الي أن الحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر.



وأضافت ويصا أن الجولات تضمنت العديد من الاعضاء والرائدات الريفيات والإداريين، ومحاميي المكتب بالقرى والجمعيات الاهليه وأماكن التواجد بالمنازل والأسواق والمشروعات وذلك طوال ايام الحملة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بهدف محاربة الشائعات والتأكيد على دور المرأة في الحفاظ على استقرار الوطن.



وأوضحت ويصا أن الحمله تستهدف محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات لمواقع العمل وحملات طرق الابواب .