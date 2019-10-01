Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمحاربة الشائعات المغرضة.. حملة بلدي أمانة تجوب القرى والنجوع بالوادي الجديد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
واصلت حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد وتحمل شعار "بلدي أمانة" جولاتها في القري والنجوع بمراكز المحافظة الخمس.

وأكدت نادية ويصا مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظه أن الحملة تجري فعالياتها مدار ثلاثة أيام، مشيرةً الي أن الحملة تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع أهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر.

وأضافت ويصا أن الجولات تضمنت العديد من الاعضاء والرائدات الريفيات والإداريين، ومحاميي المكتب بالقرى والجمعيات الاهليه وأماكن التواجد بالمنازل والأسواق والمشروعات وذلك طوال ايام الحملة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بهدف محاربة الشائعات والتأكيد على دور المرأة في الحفاظ على استقرار الوطن.

وأوضحت ويصا أن الحمله تستهدف محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات لمواقع العمل وحملات طرق الابواب .
لمحاربة الشائعات المغرضة.. حملة بلدي أمانة تجوب القرى والنجوع بالوادي الجديد
لمحاربة الشائعات المغرضة.. حملة بلدي أمانة تجوب القرى والنجوع بالوادي الجديد
لمحاربة الشائعات المغرضة.. حملة بلدي أمانة تجوب القرى والنجوع بالوادي الجديد
لمحاربة الشائعات المغرضة.. حملة بلدي أمانة تجوب القرى والنجوع بالوادي الجديد
لمحاربة الشائعات المغرضة.. حملة بلدي أمانة تجوب القرى والنجوع بالوادي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة يطلق حملة بلدي أمانة بدءا من الغد

اليوم.. انطلاق حملة بلدى أمانة لـ قومى المرأة بالبحيرة للتوعية بخطورة الشائعات

قومي المراة يطلق حملات طرق الأبواب تحت شعار بلدنا أمانة بمحافظه الإسماعيلية

25 ألف فرد .. كيف يحارب القومي للمرأة الشائعات من خلال "بلدي أمانة" بالبحيرة

تستهدف السيدات والرجال.. مالا تعرفه عن حملة "بلدي أمانة" بالوادى الجديد

تحت شعار بلدي أمانة.. قومي المرأة يطرق الأبواب بقرى كفر الشيخ

ترشيحاتنا

بسبب الإجهاد.. هذا اللاعب بديل محمد صلاح في المنتخب خلال معسكر أكتوبر

شاهد.. أول ظهور لعائلة ريهام سعيد

التحفظ على أموال تاجر مخدرات قدرت بـ 265 مليون جنيه

أول مباراة رسمية يحضرها حسام البدري وجهاز منتخب مصر.. تعرف عليها

6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موظفة متهورة تضع مادة مخدرة في طعام زميلتها بالعمل.. شاهد ما حدث!

بمكياج جذاب .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

تابوت الكاهن نجم عنخ.. حكاية خشب مذهب كاد أن يضيع بسبب التزوير