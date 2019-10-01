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اقتصاد

مجدي غازي: تشغيل فرع هيئة التنمية الصناعية خلال أسبوعين

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:06 م
مجدى غازي رئيس هيئة
مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية
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ولاء عبد الكريم
كشف المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أنه سيتم تشغيل فرع هيئة التنمية الصناعية في اتحاد الصناعات، خلال أسبوعين من الآن لتقديم خدمات الهيئة للمصنعين.

وقال مجدي غازي، في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تلقت طلبا لإنشاء فرع لها في محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى وجود 22 فرعا لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات.

وكان اتحاد الصناعات المصرية، وقع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يوليو 2019، بروتوكول تعاون يحقق تواجد مسئولي الهيئة بمقر مركز الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية لتقديم جميع خدمات الهيئة ذات الصلة باستصدار السجل الصناعي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

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