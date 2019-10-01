لوصول الدعم لمستحقيه.. تموين أسوان يستقبل تظلمات المواطنين المحذوفين

من أجل وصول الدعم لمستحقيه بمنتهى العدالة والشفافية الكاملة بشأن المقرارات التموينية والتى تأتى تأكيدًا لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته الدقيقة للإجراءات الخاصة بتنقية البطاقات التموينية .



وتستعرض " صدى البلد " ما يتم بذله من جهود في هذا الإتجاه حفاظًا على توصيل الحقوق لأصحابها .



ومن جانبه أكد المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان على أن هناك متابعة لحظية وميدانية من مسئولى التموين لآلية إستقبال وتسلم تظلمات المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة المقرارات التموينية والتى بدأت من يوم الخميس 19 سبتمبر وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى .



ولفت حسام العربى إلى أنه بناءًا على تعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تم إعداد وتجهيز 26 مكتب تموينى على مستوى المحافظة لتلقى هذه التظلمات طبقًا للمنظومة الإلكترونية والمرتبطة بالشبكة الموحدة للشكاوى على موقع دعم مصر ( www.tamwin.com ) والتى سيتم إرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين .



وأضاف العربى بأن هناك توجيه وزارى رقم 25 لسنة 2019 من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم حرمان أى مواطن من حقه فى منظومة دعم الدولة للخبز والمقرارات التموينية إلا للفئات الغير مستحقه لهذا الدعم والتى تم الإعلان عنها من قبل .



كما أصدر وزير التموين القرار رقم 191 لسنة 2019 والذى نص على إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيًا ( محرومة ) على البطاقة التموينية لزوجها إذا كان مستفيدًا من المنظومة .



وأكد وكيل وزارة التموين بأسوان على أنه تم تسلم تظلمات جميع المواطنين مرفق بها المبررات التى توضح هذا التظلم بإفادة من الجهات المعنية وبما يؤكد عدم إنطباق معايير الإستبعاد من الدعم عليهم .