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أخبار العالم

مسؤول بحري أمريكي يناقش تهديدات إيران مع قائد البحرية السعودية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
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رويترز
أعلنت القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن قائدها جيمس مالوي زار الرياض في مطلع الأسبوع حيث بحث مع قائد القوات البحرية السعودية تعزيز الدفاعات في مواجهة التهديدات الإيرانية.

جاء هذا بعد هجوم بطائرات مسيرة في 14 سبتمبر استهدف منشأتي نفط سعوديتين وأدى في بداية الأمر لانخفاض إمدادات النفط بأكثر من خمسة بالمئة. واتهمت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما تنفيه طهران. وأعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عنه.

واستجابت عدة دول منها السعودية لدعوة أمريكية بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج هذا العام.

وتتهم واشنطن والرياض طهران أيضا بالمسؤولية عن تلك الهجمات، وتنفي إيران هذا.

وقال مالوي في بيان "هذه الزيارة فرصة لمناقشة دفع جهودنا المشتركة لتنسيق الدفاع في مواجهة الاستفزاز والهجوم"، مشيرا لأهمية الجهود الإقليمية لمواجهة ما وصفه "بالعدوان الإيراني".

وفي إطار المهمة البحرية التي تقترحها الولايات المتحدة ستوفر واشنطن سفن تنسيق وستقود جهود المراقبة بينما سينظم حلفاؤها دوريات في المياه القريبة سيرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام بلدانهم.

واستثمرت بلدان الخليج، وهي من كبار مشتري الأسلحة الأوروبية، في القدرات الجوية والبرية أكثر من الأصول البحرية، وهي تفتقر للخبرة في تنسيق المهام البحرية الكبرى.
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