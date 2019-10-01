وحدة ستاندرد تشارترد تقلص أكثر من 100 وظيفة في الإمارات

قالت مصادر مطلعة إن وحدة لستاندرد تشارترد قلصت أكثر من مئة وظيفة في قطاع انشطة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشهر الماضي.



وتتوسع البنوك في الإمارات في العمليات المصرفية الرقمية وإسناد الأعمال الداعمة لأماكن منخفضة التكلفة مثل الهند.



ولم يؤكد ستاندرد تشارترد خفض الوظائف، ولكنه قال في رسالة الكترونية "نراجع بشكل مستمر أنشطتنا ونسرع خطى التحول نحو (أنشطة) رقمية وما يفضله العملاء".



وتعرضت الأنشطة لضغوط جراء تباطؤ الاقتصاد و تراجع القطاع العقاري، وهو ما دفع وكالة التصنيف فيتش للتحذير من مخاطر تتعلق بجودة الأصول المصرفية في البلاد.



وفي تقريره السنوي لعام 2018 ذكر ستاندرد تشارترد دولة الإمارات كأحد الأسواق منخفضة العائد.



وقال التقرير إن دخل التشغيل لستاندرد تشارترد في الإمارات في 2018 هبط إلى 637 مليون دولار من 733 مليون دولار في العام السابق.