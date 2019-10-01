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أخبار البلد

عرض "الناس اللي في النص" على مسرح الصحفيين.. الخميس المقبل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:10 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين العرض المسرحي "الناس اللى فى النص" على مسرح النقابة، وذلك يوم الخميس القادم 3 أكتوبر 2019 الساعة 6 مساء.

العرض من إخراج أحمد صبري وبطولة طلاب موهوبين في مختلف الفنون ومن مختلف المدارس والمراحل التعليمية ثانوي، إعدادي، ابتدائي، وستكون أول تجربة للطلاب في إطار دور النقابة من خلال اللجنة الثقافية للكشف عن المواهب الفنية الجديدة ودعمها وتقديمها للجمهور.

يتناول العرض قصة فتاة تدعى " إليزا " بائعة زهور غجرية تتحول إلى دوقة وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.
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