"الأوقاف" تطلق حوارا مجتمعيا حول خطة الوزارة المستقبلية في مجال الدعوة

أكد وزير الأوقاف أن الوزارة أطلقت بداية جلسات حوار مجتمعي جاد مع العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب حول خطة الوزارة المستقبلية في مجال الدعوة , ولا سيما موضوعات خطبة الجمعة.



قدمت الوزارة نتاج المرحلة الأولى في ثمانية مجلدات منها مجلد تحت عنوان “خمسون خطبة في قضايا الساعة” يتناول أحدث القضايا العصر مثل :



أهمية التخطيط في حياة الأفراد والمجتمعات .

مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع .

احترام النظام العام .

مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر .

الإتقان سبيل الأمم المتحضرة .

روح العمل الجماعي وضوابطه .

عوامل بناء الدول .

البر بالأوطان من شمائل الإيمان .

خدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني .

مفهوم المواطنة والانتماء وواجبنا تجاه السائحين والزائرين والمقيمين .

بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات .

خطورة الشائعات وتزييف الوعي .

حق المرأة في الميراث والحياة الكريمة .

الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله .



وأوضحت الوزارة أنها تدير خلال الأسابيع المقبلة حوارا جادًا حول أهم الموضوعات والقضايا التي ينبغي تناولها في خطبة الجمعة في المرحلة المقبلة لتكون نابعة من واقع احتياجات المجتمع وقضاياه الملحة.