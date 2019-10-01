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أخبار البلد

"الأوقاف" تطلق حوارا مجتمعيا حول خطة الوزارة المستقبلية في مجال الدعوة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:32 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد وزير الأوقاف أن الوزارة أطلقت بداية جلسات حوار مجتمعي جاد مع العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب حول خطة الوزارة المستقبلية في مجال الدعوة , ولا سيما موضوعات خطبة الجمعة. 

قدمت الوزارة نتاج المرحلة الأولى في ثمانية مجلدات منها مجلد تحت عنوان “خمسون خطبة في قضايا الساعة” يتناول أحدث القضايا العصر مثل :

أهمية التخطيط في حياة الأفراد والمجتمعات .
مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع .
احترام النظام العام .
مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر .
الإتقان سبيل الأمم المتحضرة .
روح العمل الجماعي وضوابطه .
عوامل بناء الدول .
البر بالأوطان من شمائل الإيمان .
خدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني .
مفهوم المواطنة والانتماء وواجبنا تجاه السائحين والزائرين والمقيمين .
بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات .
خطورة الشائعات وتزييف الوعي .
حق المرأة في الميراث والحياة الكريمة .
الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله .

وأوضحت الوزارة أنها تدير خلال الأسابيع المقبلة حوارا جادًا حول أهم الموضوعات والقضايا التي ينبغي تناولها في خطبة الجمعة في المرحلة المقبلة لتكون نابعة من واقع احتياجات المجتمع وقضاياه الملحة.
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