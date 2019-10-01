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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية اغتيال النائب العام لـ٥ أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:01 م
اغتيال النائب العام
اغتيال النائب العام
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أحمد مهدي
أجلت جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الثلاثاء أول أكتوبر جلسة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 5 أكتوبر لتعذر حضور المتهم من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين بحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة بسكرتارية معنز مدحت ووليد رشاد

ويواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
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