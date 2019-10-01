اخبار الفن.. شاهد كيف ردت ابنة فيفى عبده على إهانة أمها.. ونادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم

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شاهد.. كيف ردت ابنة فيفى عبده على إهانة أمها

صدم أحد المتابعين، ابنة الفنانة فيفي عبده، عزة مجاهد، بتعليقه على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث قال لها: "يلا ياللي أمك رقاصة". شاهد.. كيف ردت ابنة فيفى عبده على إهانة أمهاصدم أحد المتابعين، ابنة الفنانة فيفي عبده، عزة مجاهد، بتعليقه على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث قال لها: "يلا ياللي أمك رقاصة".

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بعد وصفها بـ أم روح حلوة.. تعليق ناري من دينا الشربيني على أغنية يوم تلات.. فيديو

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن إعجابها الشديد بأغنية "يوم تلات" لـ عمرو دياب، لافتة إلى أن جميع أغان الهضبة جميلة ولكن هذه الأغنية خصوصا مميزة من حيث اللحن والكلمات. بعد وصفها بـ أم روح حلوة.. تعليق ناري من دينا الشربيني على أغنية يوم تلات.. فيديوكشفت الفنانة دينا الشربيني عن إعجابها الشديد بأغنية "يوم تلات" لـ عمرو دياب، لافتة إلى أن جميع أغان الهضبة جميلة ولكن هذه الأغنية خصوصا مميزة من حيث اللحن والكلمات.

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شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجن

شاركت نجمة الجماهير نادية الجندي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة أثناء وجودها في الجيم عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". شاهد.. نادية الجندي تستعرض أنوثتها في الجيم ببنطلون ليجنشاركت نجمة الجماهير نادية الجندي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة أثناء وجودها في الجيم عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

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نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

سارت الفنانة نرمين الفقي على غرار الفنانة ياسمين صبري، بمشاركة جمهورها لحظات قيامها بالتمارين الرياضية القاسية في صالة الجيم، على "إنستجرام". نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبريسارت الفنانة نرمين الفقي على غرار الفنانة ياسمين صبري، بمشاركة جمهورها لحظات قيامها بالتمارين الرياضية القاسية في صالة الجيم، على "إنستجرام".

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إنجي وجدان تغلق التعليقات على انستجرام خوفا من السخرية.. فيديو

أغلقت الفنانة إنجي وجدان التعليقات علي مقطع الفيديو الجديد الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " بعد السخرية التي تعرضت لها بسبب شعرها أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة. إنجي وجدان تغلق التعليقات على انستجرام خوفا من السخرية.. فيديوأغلقت الفنانة إنجي وجدان التعليقات علي مقطع الفيديو الجديد الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " بعد السخرية التي تعرضت لها بسبب شعرها أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

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أحمد بدير يكشف عن دوره في مسلسل كتف قانوني

كشف الفنان أحمد بدير عن دوره في مسلسل "كتف قانوني" من بطولة أحمد سلامة وسارة سلامة، متابعا: أقوم بدور شخصية "إسماعيل"، وهو رجل الأعمال الذي يتميز بالقسوة والشدة والبخل. أحمد بدير يكشف عن دوره في مسلسل كتف قانونيكشف الفنان أحمد بدير عن دوره في مسلسل "كتف قانوني" من بطولة أحمد سلامة وسارة سلامة، متابعا: أقوم بدور شخصية "إسماعيل"، وهو رجل الأعمال الذي يتميز بالقسوة والشدة والبخل.

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فى أحدث جلسة تصوير.. نرمين الفقى تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها

نشرت الفنانة نرمين الفقى عدة صور جديدة لها على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

لمزيد من التفاصيل فى أحدث جلسة تصوير.. نرمين الفقى تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيهانشرت الفنانة نرمين الفقى عدة صور جديدة لها على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .



بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور

احتفل الثنائي الشهير جاستين بيبر وهايلي بالدوين بالذكري الأولي لحفل زفافهما أمس الاثنين بحضور أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني الهوليوودي، حيث أقيم الحفل في منتجع جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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بـ إطلالة جذابة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". بـ إطلالة جذابة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا.. شاهدنشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

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حلا شيحة تظهر ضيفة شرف فى مسلسل بخط الإيد

تظهر النجمة حلا شيحة فى مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، كضيفة شرف فى الحلقة الأولى من العمل الذى ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة، المسلسل من تأليف هالة الزغندى. حلا شيحة تظهر ضيفة شرف فى مسلسل بخط الإيدتظهر النجمة حلا شيحة فى مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، كضيفة شرف فى الحلقة الأولى من العمل الذى ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة، المسلسل من تأليف هالة الزغندى.

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كيدهن عظيم.. جمهور دينا الشربيني يهاجم بشرى بسبب فيديو حفل عمرو دياب في الجونة.. فيديو

تعرضت الفنانة بشرى لهجوم كبير من قبل جمهور الفنانة دينا الشربيني عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب نشر الأولى فيديو يجمعها بالفنانة شيرين رضا، خلال حفل عمرو دياب في الجونة، وهما تغنيان على أغنية "تنسى واحدة". كيدهن عظيم.. جمهور دينا الشربيني يهاجم بشرى بسبب فيديو حفل عمرو دياب في الجونة.. فيديوتعرضت الفنانة بشرى لهجوم كبير من قبل جمهور الفنانة دينا الشربيني عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب نشر الأولى فيديو يجمعها بالفنانة شيرين رضا، خلال حفل عمرو دياب في الجونة، وهما تغنيان على أغنية "تنسى واحدة".

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بأنف أصغر.. كلوي كارداشيان تغير شكلها وتغلق التعليقات خوفا من السخرية.. صور

أغلقت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان التعليقات أمام متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والذين يصل عددهم لـ 98 مليون متابع خوفا من السخرية من شكلها. بأنف أصغر.. كلوي كارداشيان تغير شكلها وتغلق التعليقات خوفا من السخرية.. صورأغلقت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان التعليقات أمام متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والذين يصل عددهم لـ 98 مليون متابع خوفا من السخرية من شكلها.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:بـ إطلالة جريئة .. مى عمر تشعل السوشيال ميديا .. شاهدنشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام " .