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تعليم

الانتهاء من إحلال وتجديد مدرستين بالبحيرة بتكلفة 10 ملايين جنيه

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تسليم مدرستين ودخولهما الخدمة بمركز إيتاي البارود بتكلفة إنشائية بلغت 10 ملايين جنيه، وهما مدرسة يوسف العسكري وتم بها إصلاح كلى تضم 22 فصل بتكلفة 6.5 مليون جنيه ومدرسة التوفيقية 14 فصل بتكلفة 3.5 مليون جنيه. 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة إيتاى البارود لمتابعة الأعمال الإنشائية بمدرسة حيدر دبوس الثانوية التجارية بنات المكونة من 13 فصلا دراسيا وفصل مصادر و3 حجرات كمبيوتر وفراغ متعدد الأغراض بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه ومن المقرر الإنتهاء منها في نوفمبر 2019م موجها بسرعة إنهاء الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهوها.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ خطة لإنشاء المدارس الجديدة للعمل على سد احتياجات القرى والنجوع من المدارس بكافة مراحلها التعليمية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والعمل على تخفيف الكثافات داخل الفصول وتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة.
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