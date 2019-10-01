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تعليم

جامعة دراية بالمنيا تحتفل بيوم التميز الخامس وترفع شعار المعرفة تشكل المستقبل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:28 م
صدى البلد
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ايمن رياض
احتفلت جامعة دراية بالمنيا بيوم التميز الخامس بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور عماد حمدي رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

أكد المحافظ على الدور الفاعل والحيوي لجامعة دراية في المشاركة المجتمعية وفى خلق جيل من الخريجين المتميزين في مجال الطب ليكونوا عونًا لزملائهم في باقي الجامعات المصرية للمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية من أجل الحفاظ على صحة المواطن وبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى كافة مؤسسات الدولة اليها في كافة المجالات

وكرم خلال الاحتفالية عددا من الشخصيات العامة، أعضاء هيئة التدريس من الباحثين بكليتي الصيدلة والعلاج الطبيعي والموظف المثالي والطلاب المثاليين والأوائل بالفرق الدراسية المختلفة بالجامعة بالإضافة لتكريم الفائزين والفائزات في المسابقات الفنية والرياضية بالجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور عماد حمدي أن الجامعة أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لعام 2010م، والتي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي المصرية وذلك من خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي، وتسعى الجامعة الى توفير الحياة الطلابية التي تضمن بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال شعارها " المعرفة تشكل المستقبل".

وتهدف الجامعة في رسالتها الى دعم المجتمع الذى تتواجد فيه من خلال ربط خبرات خريجيها باحتياجاته ومن خلال مشاركة طلابها في تحقيق الخدمة الإيجابية والفاعلة للمجتمع
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