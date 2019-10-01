بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح جناح عمليات الطوارئ بجامعة بني سويف

افتتح اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جناح عمليات الطوارئ الجديدة بقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بتكلفة 14 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب العدد الكبير من العمليات الجراحية التي تصل إلى قسم الطوارئ، حيث تستقبل المستشفى يوم الأحد والثلاثاء والخميس جميع حالات الطوارئ على مستوى المحافظة وجميع أيام الأسبوع الجراحات المتخصصة.



يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمحافظة بنى سويف بصفه خاصه وقطاع الصعيد بصفة عامة، وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري والقضاء على قوائم الانتظار .



وأوضح الدكتور منصور أن الجناح الجديد يحتوي علي خمس غرف عمليات مجهزة علي أعلى مستوي من الأجهزة الطبية ، تم تجهيزها كاملًا من حيث البنية الأساسية والأجهزة لخدمة حالات العمليات العاجلة ، بالإضافة الى تجهيز غرف للإفاقة واستراحة للأطباء، وغرف تجهيز للعمليات.



وأضاف أن الجامعة انتهت من تجهيز الجناح في وقت قياسي نظرا لزيادة عدد الحالات المترددة على الطوارئ يوميا ، مؤكدا على أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الجامعة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن، إضافة إلى تطوير الخدمات التعليمية.



جدير بالذكر رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي والدكتور شريف عبد المنعم مدير عام المستشفى، ووكلاء الكلية ولفيف من رؤساء الأقسام بالكلية و الأطباء.