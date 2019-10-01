3 طرق غير متوقعة للقضاء على القلق.. الأخيرة مفاجأة

يعاني الكثير من الناس من القلق، بسبب الضغوطات التي تجعل معظمنا يشعر طوال الوقت أنه يجب أن نفعل شيئًا من أجل البقاء على رأس الأمور، مما يصيبنا بالقلق المستمر ويجعلنا مجهدين أكثر من اللازم، لذلك أشار موقع "بوار اوف بوسيتيفتي" لبعض الطرق التي من شأنها التغلب على القلق.



- الكتابة :-

كتابة خمسة أشياء نشعر بالامتنان لها، وأي أفكار عشوائية أخرى تتجول في الرأس يمكن أن يقلل من حدة القلق، كما أن هذا النشاط البسيط يزيد التركيز ويعيد الشخص إلى الأشياء المهمة بالفعل.



- الجري :-

يمكن للرياضة بشكل عام أن تقلل من حدة القلق، لكن للجري أثر أكثر فاعلية، فهو بمثابة طارد سريع للقلق.



- التغذية :-

قد يكون من الغريب معرفة أن التغذية لها دور في علاج القلق، لكن أثبتت الدراسات أن التغذية الصحية تعزز الصحة العامة للجسم وتحسن الحالة المزاجية مما يتسبب في إنهاء القلق.

