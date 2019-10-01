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حوادث

تأجيل تجديد حبس 10 متهمين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإرهابية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:10 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، ارجاء تجديد حبس 10 متهمين، لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة ٧ أكتوبو لتعذر حضور المتهمين.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
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