إسرائيل على مدار الساعة.. نتنياهو يعلن فشل تشكيل الحكومة.. مظاهرات طلابية لـ عرب إسرائيل.. احتجاجات أمام منزل النائب العام الإسرائيلي.. وتل أبيب ستحارب 5 جبهات

تل أبيب ستحارب 5 جبهات

نتنياهو يعلن فشل تشكيل الحكومة

مظاهرات طلابية لـ عرب إسرائيل بعد مقتل 60 شخص

إسرائيل تطرد مغربيا يحمل الجنسية الإيطالية لسبب غريب

احتجاجات أمام منزل النائب العام الإسرائيلي بسبب نتنياهو





رفضت السلطات الإسرائيلية بمطار تل أبيب، دخول شاب إيطالي من أصل مغربي، بعدما كان يريد قضاء إجازة خاصة وذلك لسبب صادم.





و نقلت وسائل إعلام إيطالية عن المغربي الأصل خالد والبالغ من العمر 18 سنة، قوله إنه حل بمطار تل أبيب فبراير الماضي، قبل أن تستجوبه السلطات الإسرائيلية ويتقرر وضعه في مركز لاحتجاز المهاجرين السريين لمدة 24 ساعة، ومن ثم ترحيله إلى عاصمة صربيا، بلجراد دون حقائبه وأغراضه.





وقال الشاب المغربي إنه شعر بالإهانة والتمييز بمجرد أنه يحمل اسمًا عربيًا، مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية طرحت عليه أسئلة إن كان يريد الالتحاق بسوريا والقتال مع داعش، إلا أنه رد عليهم بأنه جاء إلى إسرائيل لقضاء فترة قصيرة فقط.





وذكر أن أمنيين قاموا بتصفح هاتفه والإطلاع على جميع الصور والمحادثات، وهو ما أشعره بالخوف، مشيرًا إلى أنه ربط الاتصال بالممثل الدبلوماسي الإيطالي في إسرائيل إلا أنه لم يقدم له المساعدة، وأكد أن السلطات الإسرائيلية لها الحق في ترحيله إن رأت هي ذلك.





ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس الثلاثاء مقطع فيديو يظهر خروج مظاهرات طلابية من عرب إسرائيل احتجاجًا على العنف والتميز بعد مقتل أكثر من 60 شخصًا في المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.





وخرج الطلاب من المدارس في مدينة أم الفحم العربية الشمالية للاحتجاج ضد العنف المستمر في مدينتهم وفي المجتمع العربي في إسرائيل.





ورفع الطلاب وأفراد المجتمع الآخرون، بمن فيهم المعلمون وأولياء الأمور، لافتات احتجاج على العنف وتوجهوا نحو مركز شرطة أم الفحم.





والتقى المتظاهرون أيضا مع والد ضحية قتل مؤخرا، ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات ويأمل الطلاب في انضمام شباب من بلدات أخرى.





وخرجت مظاهرات في منطقة وادي عارة للمطالبة بإغلاق مركز الشرطة في أم الفحم، قائلين إن الشرطة لا تفعل ما يكفي لمواجهة العنف في بلداتهم.





ذكر موقع "0404" العبري، أن العشرات من نشطاء اليمين الإسرائيلي أعلنوا تنظيم مظاهرات أمام منزل النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت مساء الثلاثاء.





وقال موقع "0404" العبري بأن دعوات على فيسبوك وواتساب وجهها نشطاء للخروج في مظاهرات عند الساعة 9 مساءً أمام منزل مندلبليت.





وأشار الموقع إلى أن المظاهرات تأتي احتجاجًا على الإجراءات القانونية التي سيتخذها مندلبليت ضد بنيامين نتنياهو، معتبرين أنها محاولة للإطاحة بقوة برئيس الوزراء وربط مصيره بالملفات المقدمة ضده، وأنها محاولة لسرقة توجهات الدولة.





وقال أحد النشطاء "من الجنون أن تدير أقلية خطيرة حياتنا، يعلم الجميع أن مندلبليت يقوم بفتح الملفات ضد رئيس الوزراء بينما يتلقى الدعم والدفع من احزاب اليسار".





أكد المحللون السياسيون الإسرائيليون أن بنيامين نتنياهو، سيعلن خلال الأسبوع المقبل عن فشله في تشكيل الحكومة وسيطالب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين بإختيار شخص آخر يتولى مهام تشكيل حكومة إسرائيل المقبلة بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الرسمية "كان".





ويوضح المحللون الإسرائيليون أن بيني جانتس، هو من سيحصل على مهام تشكيل الحكومة لأن نتنياهو يمر بفترة ضعف، بسبب فشله بتشكيل الحكومة وبسبب جلسات الاستماع في قضايا الفساد.





وقالت "كان" أن الليكود سيضطر إلى التخلّي عن معسكره السياسي، الذي يضم الحريديم والصهيونية الدينية لأن توقعات "كاحول لافان" هي أن إسرائيل مقبلة على انتخابات ثالثة.





وتقضي خطة ريفلين، بتشكيل حكومة وحدة مع اتفاق تناوب بين بنيامين نتنياهو عن الليكود، وبيني جانتس عن "كاحول لافان"، وفي حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، ويتعذر عليه القيام بمهام منصبه، يتسلم جانتس مهام رئيس الحكومة، دون أن يضطر نتنياهو إلى تقديم الاستقالة من المنصب.





كشف الخبير الأمني الإسرائيلي "يوسي ميلمان" في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل ستحارب 5 جبهات تقع على حدودها وتحيطها.





وأوضح "يوسي ميلمان" أن الحرب ستندلع مع الـ5 الجبهات التي تشهد توترات أمنية مع تل ابيب، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية".



