الطماطم تسجل 5 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور.



وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه الكوسة بين 5 و8 جنيهات ،الفاصوليا بين 12 و18 جنيها ،الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.



تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات ، الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5.5 جنيه ، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات ، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه ، البامية بين 15 و20 جنيها.



فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها ، العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات ، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.



وسجلت المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات ، المانجو العويس 20 و27 جنيها.