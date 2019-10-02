فيديوجراف| تعرف على قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون المرور الجديد، خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره وإصداره بشكل النهائي، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والمقرر انطلاقه الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير، من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.



ونستعرض من خلال الفيديو جراف التالي الغرامات الجديدة وفقا لقانون المرور الجديد: