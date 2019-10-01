حكم نهائى.. المجلس الأعلى لتأديب القضاة يرفض دعوى صلاحية عبد الجبار ورؤوف

قضى المجلس الأعلى لتأديب رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برفض استئناف النيابة على حكم مجلس التأديب برفض إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤف للصلاحية، وقرر تأييد رفض دعوى الصلاحية ضدهما.





وبهذا الحكم يكون القرار نهائيا غير قابل للطعن عليه.





وكان مجلس صلاحية وتأديب القضاة قد رفض فى يونيو الماضى ، الدعوى المقامة ضد كلا من المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام رؤوف رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والتى كانت تطالب بإحالتهم للصلاحية بسبب اشتراكهما فى إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب فى مصر.



