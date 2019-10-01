Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفرشاة الماسكرا.. 6 خطوات لصبغة الرموش في المنزل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
تحتاج بعض الفتيات لتغيير لون الرموش دون الحاجة لوضع الماسكرا، فإنها تلجأ لصبغتها باللون الأسود الغامق أو البني لتبدو بشكل طبيعي فنقدم لك طريقة صبغة الرموش في المنزل وفقًا لموقع “wikihow”.

اختيار اللون
يوجد العديد من الألوان المختلفة لصبغة الرموش مثل الأسود والبني الفاتح والغامق والأحمر والأزرق، فهي تتواجد عند متاجر مستلزمات التجميل ولكن تجنبي الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية فهناك صبغات خصيصًا للرموش.

عمل الخليط
اتبعي الإرشادات التي تكون مكتوبة على عبوة الصبغة، وضعي الصبغة في طبق بلاستيك صحي، مع قطرات المياه حتى يصبح العجين يشبه معجون الأسنان في قوامه.

غسيل الوجه
قومي بغسيل الوجه عدة مرات للتأكد من إزالة الميك أب من على وجهك ورموشك، باستخدام مزيل المكياج، قم قومي بتجفيف العين بقطنة.

عازل من الفازلين
يجب قبل وضع الصبغة على الرموش، توزيع الفازلين حول العين كي تتجنبي التصاق اللون على الجلد.

طريقة وضع الصبغة
بإستخدام فرشاة الماسكرا النظيفة قومي بوضع العصا في الخليط ثم وزعيها على شعر الرموش بالتساوي كما تطبقين الماسكرا، وتركها لمدة 20 دقيقة.

إزالة الصبغة
اغمس قطعة من القطن في الماء الدافئ ومسح الرموش بعدة مرات للتأكد من عدم وجود بقايا الصبغة على العين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار صبغة الشعر على الرضع .. تفاديها بوصفات بـ2 جنيه

يزيد الكثافة .. فوائد زيت الخروع للرموش

أبرزها معجون الأسنان .. تعرفي على أغرب طرق إزالة بقع الصبغة من الجلد

ترشيحاتنا

الكاف يتخبط.. 3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وبطل السنغال

فرصة أخيرة لـ باسم مرسي للمشاركة أمام الأهلي بالدوري المصري.. تفاصيل

نجم الزمالك يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

عضو جديد ينضم لـ الجهاز الفني لفريق الأهلي

مأساة معتز تتكرر.. طفل سعودي يقتل زميله في مشاجرة داخل الفصل

زيت جوز الهند وأهم استخداماته.. رقم 3 سيبهرك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

أيها أجمل.. شاهد هنا شيحة تتألق بـ 7 فساتين ملفتة في مهرجان الجونة

موظفة متهورة تضع مادة مخدرة في طعام زميلتها بالعمل.. شاهد ما حدث!