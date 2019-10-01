بفرشاة الماسكرا.. 6 خطوات لصبغة الرموش في المنزل

تحتاج بعض الفتيات لتغيير لون الرموش دون الحاجة لوضع الماسكرا، فإنها تلجأ لصبغتها باللون الأسود الغامق أو البني لتبدو بشكل طبيعي فنقدم لك طريقة صبغة الرموش في المنزل وفقًا لموقع “wikihow”.



اختيار اللون

يوجد العديد من الألوان المختلفة لصبغة الرموش مثل الأسود والبني الفاتح والغامق والأحمر والأزرق، فهي تتواجد عند متاجر مستلزمات التجميل ولكن تجنبي الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية فهناك صبغات خصيصًا للرموش.



عمل الخليط

اتبعي الإرشادات التي تكون مكتوبة على عبوة الصبغة، وضعي الصبغة في طبق بلاستيك صحي، مع قطرات المياه حتى يصبح العجين يشبه معجون الأسنان في قوامه.



غسيل الوجه

قومي بغسيل الوجه عدة مرات للتأكد من إزالة الميك أب من على وجهك ورموشك، باستخدام مزيل المكياج، قم قومي بتجفيف العين بقطنة.



عازل من الفازلين

يجب قبل وضع الصبغة على الرموش، توزيع الفازلين حول العين كي تتجنبي التصاق اللون على الجلد.



طريقة وضع الصبغة

بإستخدام فرشاة الماسكرا النظيفة قومي بوضع العصا في الخليط ثم وزعيها على شعر الرموش بالتساوي كما تطبقين الماسكرا، وتركها لمدة 20 دقيقة.



إزالة الصبغة

اغمس قطعة من القطن في الماء الدافئ ومسح الرموش بعدة مرات للتأكد من عدم وجود بقايا الصبغة على العين.

