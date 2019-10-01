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منوعات

شاهد.. ثعبان ينقض على رجل ويحاول أكل ذراعه

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:10 م
لحظة إنقضاض الثعبان
لحظة إنقضاض الثعبان على الرجل
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مريم صليب
تعتبر الثعابين من أخطر الزواحف على الإطلاق فهي هادئة حتى تنقض على الفريسة وتقوم بلدغها وبث السم داخل جسم الإنسان.

ونشر موقع "ميرور" مقطع فيديو لباحث كان يقوم بتجربة عملية معرفة قوة لدغة الثعبان، فقام بتصوير التجربة أثناء إطلاق ثعبان عليه ولدغه.

وقام بعض الرجال بإحضار ثعبان من نوعية سامة للمشاركة في التجربة ولكن حذروه قبل بداية التجربة أن لدغة الثعبان لن تكون سامة فقط بل ستكون قوية أيضًا.
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