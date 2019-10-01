أشرف رسلان: السكة الحديد الوسيلة الأولى لنقل الركاب والبضائع في مصر.. فيديو

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد بمصر لم يتم تطويرها منذ 40 عاما، لافتا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر أعطى أهمية كبرى لها ووسائل النقل جميعها.



وأضاف أشرف رسلان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن السكة الحديد كانت من أهم الأولويات لوزارة النقل، حيث إنها الوسيلة الأولى لنقل الركاب والبضائع بمصر.



وأوضح أن الهيئة بدأت بخطة تطوير جميع المجالات والقطاعات بالسكة الحديد، من خلال تجديد البنية الأساسية لقضبان السكك الحديدية ومشروعات الإشارات، حيث تم تحويلها من ميكانيكية إلى نظام كهربائي إلكتروني.



وأشار إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 300 كيلو تجديدات سكة الحديد في الخط القبلي " القاهرة - لأسوان " ، لافتا إلى أنه مازال يتم العمل على أحواش المحطات بجميع الخطوط الرئيسية وهو: الخط من " القاهرة – الإسكندرية " والخط " بنها - بور سعيد ".









