Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف رسلان: السكة الحديد الوسيلة الأولى لنقل الركاب والبضائع في مصر.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:05 م
سكة حديد
سكة حديد
Advertisements
توك شو
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن السكة الحديد بمصر لم يتم تطويرها منذ 40 عاما، لافتا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر أعطى أهمية كبرى لها ووسائل النقل جميعها.

وأضاف أشرف رسلان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن السكة الحديد كانت من أهم الأولويات لوزارة النقل، حيث إنها الوسيلة الأولى لنقل الركاب والبضائع بمصر.

وأوضح أن الهيئة بدأت بخطة تطوير جميع المجالات والقطاعات بالسكة الحديد، من خلال تجديد البنية الأساسية لقضبان السكك الحديدية ومشروعات الإشارات، حيث تم تحويلها من ميكانيكية إلى نظام كهربائي إلكتروني.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 300 كيلو تجديدات سكة الحديد في الخط القبلي " القاهرة - لأسوان " ، لافتا إلى أنه مازال يتم العمل على أحواش المحطات بجميع الخطوط الرئيسية وهو: الخط من " القاهرة – الإسكندرية " والخط " بنها - بور سعيد ".




Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

شاهد.. أطراف أخرى بجانب الإخوان تحرض على مصر

بسبب وفاة نجلها.. ريم البارودى تتصدر يوتيوب

نجل غادة عادل ينتقد إطلالاتها المثيرة .. والفنانة ترد .. صور

العثور على جثة فتاة داخل محل للأدوات المنزلية بمدينة المنيا

بمكياج جذاب .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزيمة قاسية على وجه أمير قطر بسبب السعودية.. صور

فى عيد ميلادها.. البساطة عنوان إطلالات هازال كايا.. صور

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها