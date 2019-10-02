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مرأة

أبرزها هشاشة العظام.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بهذه الأمراض القاتلة في الشيخوخة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:56 ص
عادات تدمر الدماغ
عادات تدمر الدماغ
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لمياء الياسين
هناك مخاوف صحية تعد الأكثر شيوعًا في التأثير على المسنين وقد تهددهم ببعض الأمراض مستقبلا إليك أكثر الأمراض شيوعا بين المسنين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 

1. أمراض الجهاز التنفسي 
يمكن أن تتفاقم حالات مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) مع تقدم العمر. مرض الانسداد الرئوي المزمن هو ثالث سبب شائع للوفاة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق. وفقا للدراسات ، "حوالي 10 في المائة من الرجال و 13 في المائة من النساء مصابون بالربو ، و 10 في المائة من الرجال و 11 في المائة من النساء مصابات بالتهاب الشعب الهوائية المزمن أو انتفاخ الرئة".

2. مرض الزهايمر 
أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا والتي لا مفر منها والتي تؤثر على كبار السن. من الأهمية بمكان فهم علامات الإنذار المبكر للحالة لأنها يمكن أن تساعد في توفير التدخل المبكر والعلاج ، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء التدهور المعرفي وتطور الحالة 

3. أمراض القلب 
السبب الرئيسي للوفاة بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، تؤثر أمراض القلب على 37 في المائة من الرجال و 26 في المائة من النساء في سن 65 وما فوق. تتفاقم الحالة المزمنة بسبب مخاطر مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم وهو أمر شائع لدى كبار السن. لا بد من الاهتمام بمؤشرات مثل المذكورة أعلاه والعناية المناسبة ، والتي سوف تؤدي إلى خلاف ذلك في السكتات الدماغية أو النوبات القلبية 

4. مشاكل صحة الفم 
مثل التهاب اللثة يمكن أن تؤدي إلى التهاب اللثة - وهو نوع من أنواع العدوى البكتيرية التي تصيب اللثة والعظام الداعمة للأسنان. مع تقدمك في العمر ، يميل فمك إلى أن يصبح أكثر جفافًا ، ومن الصعب منع تسوس الأسنان ، لذلك فإن الفحوصات المنتظمة للأسنان والعناية بالفم المناسبة أمر بالغ الأهمية لأنه يساعد على منع ظهور مشاكل صحة الفم لدى كبار السن

5. الرؤية أو فقدان السمع 
مشاكل العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين والزرق هي شائعة لدى كبار السن . على الصعيد العالمي ، يبلغ عمر جميع الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع 43 في المائة من العمر وما فوق

6. السرطان
بعد أمراض القلب ، يتم تحديد السرطان باعتباره السبب الرئيسي للوفاة بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. نظرًا لأنه يكاد يكون من المستحيل منع ظهور السرطان ، إلا أنه يمكن إدارته من خلال تحسين نوعية حياتك ككبار السن 

7. مرض السكري
تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 25 في المائة من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مصابون بمرض السكري. يمكن أن تساعدك الفحوصات المنتظمة للطبيب في تحديد الحالة في مرحلته المبكرة

8. التهاب المفاصل
يظهر المرض فوق سن 60 عامًا ويمكن أن يزداد سوءًا مع تقدم العمر، و يعد التهاب المفاصل أحد أكثر الشواغل الصحية شيوعًا التي تؤثر على الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 

9. هشاشة العظام 
يجعل الفرد يصبح أقل قدرة على الحركة وتعطيله. هشاشة العظام يزيد من خطر السقوط والكسر بسبب انخفاض كتلة العظام

10. السمنة
يمكن للسمنة أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، ومن الضروري أن يكون لديك أسلوب حياة نشط حتى بعد بلوغك سن الـ 60
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