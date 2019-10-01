يحب كثير من الأشخاص الأكل الهندي لما يحويه من توابل لها مذاق خاص، ونقدم اليوم طريقة عمل الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية وفقًا لموقع “allrecipes“.
مكونات الدجاج الهندي
*2 ملعقة كبيرة زيت
* 2 ملعقة كبيرة سمن
* دجاج مكعبات بدون جلد
* 1 ملعقة صغيرة كمون
* 1 بصلة مفرومة
* 2 ملعقة كبيرة زنجبيل
* 1 طماطم مفرومة
* ملعقة كبيرة صلصة
* ملح
* فلفل اسود
* كركم
* كوب ماء
* ¼ كوب كزبرة مفرومة
طريقة تحضير الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية
* وضع الزيت والسمن في طاسة على نار متوسطه.
* ضيفي البصل المفروم والثوم والكمون والتقليب الجيد حتى يتغير لونهما.
* وضع الطماطم المفرومة والصلصة والتوابل والملح والكركم والفلفل والماء حتى يغلي لمدة 5 دقائق.
* اضافة الدجاج في الصلصة واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج.
* وضع الدجاج في طبق ويزين بالكزبرة المفرومة ويقدم ساخن.
مكونات الدجاج الهندي
*2 ملعقة كبيرة زيت
* 2 ملعقة كبيرة سمن
* دجاج مكعبات بدون جلد
* 1 ملعقة صغيرة كمون
* 1 بصلة مفرومة
* 2 ملعقة كبيرة زنجبيل
* 1 طماطم مفرومة
* ملعقة كبيرة صلصة
* ملح
* فلفل اسود
* كركم
* كوب ماء
* ¼ كوب كزبرة مفرومة
طريقة تحضير الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية
* وضع الزيت والسمن في طاسة على نار متوسطه.
* ضيفي البصل المفروم والثوم والكمون والتقليب الجيد حتى يتغير لونهما.
* وضع الطماطم المفرومة والصلصة والتوابل والملح والكركم والفلفل والماء حتى يغلي لمدة 5 دقائق.
* اضافة الدجاج في الصلصة واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج.
* وضع الدجاج في طبق ويزين بالكزبرة المفرومة ويقدم ساخن.