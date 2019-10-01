Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
يحب كثير من الأشخاص الأكل الهندي لما يحويه من توابل لها مذاق خاص، ونقدم اليوم طريقة عمل الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية وفقًا لموقع “allrecipes“.

مكونات الدجاج الهندي
*2 ملعقة كبيرة زيت
* 2 ملعقة كبيرة سمن
* دجاج مكعبات بدون جلد
* 1 ملعقة صغيرة كمون
* 1 بصلة مفرومة
* 2 ملعقة كبيرة زنجبيل
* 1 طماطم مفرومة
* ملعقة كبيرة صلصة
* ملح
* فلفل اسود
* كركم
* كوب ماء
* ¼ كوب كزبرة مفرومة

طريقة تحضير الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية
* وضع الزيت والسمن في طاسة على نار متوسطه.
* ضيفي البصل المفروم والثوم والكمون والتقليب الجيد حتى يتغير لونهما.
* وضع الطماطم المفرومة والصلصة والتوابل والملح والكركم والفلفل والماء حتى يغلي لمدة 5 دقائق.
* اضافة الدجاج في الصلصة واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج.
* وضع الدجاج في طبق ويزين بالكزبرة المفرومة ويقدم ساخن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقه جديده للحمه العجالى والحمراء.. اسرار الشيفات وتكات الطهى

لجسم بدون زيت.. اكلات مفيدة وصحية للريجيم

طريقة تحضير المكرونة بالصلصة

وجبة غداء.. تعرفي على طريقة عمل الأرز والسمك الصيادية

ترشيحاتنا

الكاف يتخبط.. 3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وبطل السنغال

قرار جديد لمدرب الأهلي في أزمة صالح جمعة

الأهلي يقترب من استعادة 2 مليون يورو من إنجلترا

السعودية تقدم العزاء لحكومة وشعب مصر.. وتؤكد تضامنها في الحرب ضد الإرهاب

شاهد.. كيف ردت ابنة فيفى عبده على إهانة أمها

تهديد شديد اللهجة.. رئيس قبرص يتحدى أردوغان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

جمبسوت جينز.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور