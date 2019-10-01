يحب كثير من الأشخاص الأكل الهندي لما يحويه من توابل لها مذاق خاص، ونقدم اليوم طريقة عمل الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية وفقًا لموقع “allrecipes“.



مكونات الدجاج الهندي

*2 ملعقة كبيرة زيت

* 2 ملعقة كبيرة سمن

* دجاج مكعبات بدون جلد

* 1 ملعقة صغيرة كمون

* 1 بصلة مفرومة

* 2 ملعقة كبيرة زنجبيل

* 1 طماطم مفرومة

* ملعقة كبيرة صلصة

* ملح

* فلفل اسود

* كركم

* كوب ماء

* ¼ كوب كزبرة مفرومة



طريقة تحضير الدجاج بالصلصة على الطريقة الهندية

* وضع الزيت والسمن في طاسة على نار متوسطه.

* ضيفي البصل المفروم والثوم والكمون والتقليب الجيد حتى يتغير لونهما.

* وضع الطماطم المفرومة والصلصة والتوابل والملح والكركم والفلفل والماء حتى يغلي لمدة 5 دقائق.

* اضافة الدجاج في الصلصة واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج.

* وضع الدجاج في طبق ويزين بالكزبرة المفرومة ويقدم ساخن.