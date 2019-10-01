هنجملها.. تدشين مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بجامعة كفر الشيخ

دشن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، مبادرة "هنجملها" بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود حجازي أستاذ البساتين بكلية الزراعة؛ لزراعة أشجار مثمرة داخل الحرم الجامعي.



وقال دسوقي، إن جامعة كفر الشيخ تشارك في مبادرة "هنجملها" التي تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في الجامعة ومدن وقرى المحافظة لنشر الوعي البيئي ومكافحة الاحتباس الحراري.



ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي ما يطرحه من مبادرات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة.



وأكد دسوقي حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات المجتمعية كافة التي تخدم الوطن والمناطق المحيطة بالجامعة لنشر المساحات الخضراء داعيا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة.



وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة والجهات المختصة لتحقيق هدف المبادرة الأساسي بالحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.



وأشار المهندس محمد قبطان، منسق المبادرة إلى أن إطلاق المبادرة من جامعة كفر الشيخ والتي تتصف بمسطحاتها الخضراء تأتي تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تبنت الفكرة من خلال تدعيم كل جامعة حكومية بـ500 شجرة مثمرة.