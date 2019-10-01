القابضة لمياه الشرب: نغطي 99% من مساحة مصر حتى الآن.. صور

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عمق العلاقات التى تجمع بين مصر عمان والحرص على نقل وتبادل الخبرات بمختلف المجالات لاسيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



جاء ذلك أثناء زيارة الوفد العماني برئاسة المهندس محسن محمد الشيخ، رئيس بلدية مسقط، لمحطة الصرف الصحي العملاقة بالجبل الأصفر التي تصل طاقتها حاليا ل 2.5 مليون متر مكعب/ يوم، للوقوف على التجربة المصرية في تخطيط وإنشاء المدن الجديدة و توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للسكان في المناطق الريفية، وذلك بحضور المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من رؤساء شركات المياه والصرف الصحي.



واستعرض رسلان التجربة المصرية وتطور كميات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة من 2014 – 2019، موضحا أن أطوال شبكات مياه الشرب تصل إلى 166 ألف كيلو متر بينما تصل أطوال شبكات الصرف الصحي إلى 53 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية.



وأوضح أن رؤية الشركة القابضة هي الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب من خلال تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية.



وأشار إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، حيث تصل كمية المياه المنتجة حاليا 30.1 مليون متر مكعب/يوم.



وأوضح أن الدولة أولت قطاع الصرف الصحى أهمية بالغة حيث تطورت نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50% عام 2014 إلى 65% العام الحالي، بزيادة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة من 10.5 مليون متر مكعب/يوم إلى 12.8 مليون متر مكعب/يوم.



وعن الجزء المؤسسي وكيفية إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية، تابع رئيس الشركة القابضة أنه تم إعادة هيكلة القطاع عام 2004 لتصبح الجهات المسئولة عنه في مصر هي الشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة - هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة - هيئة قناة السويس - الجهاز التنفيذي - الهيئة القومية - الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، ويكون دور الشركة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.



وأوضح أن الشركة حرصت على إعداد مخطط عام يوضح احتياجات مياه الشرب حتى عام 2037 ويتم تحديثه دوريا طبقا للاحتياجات من حيث التوسعات المستقبلية والتطور العمراني والسكاني.



وقال، إن هناك أكثر من جهة تراقب منظومة الجودة لمياه الشرب منها وزاره الصحة والبيئة والري والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والشركة القابضة من خلال معاملها سواء المركزية أو المتنقلة أو معامل المحطات أو المعمل المرجعي لمياه الشرب، مشيرا أن عدد الكيميائيين والفنيين بالشركات يقدر بأكثر من 3800 كيميائي مدربين على أعلى مستوى، ويتم رفع أكثر من 3.5 مليون عينة سنويا للاطمئنان إلى جودة مياه الشرب، بالإضافة إلى وضع خطط سلامة ومأمونية المياه لتغطية جميع مراحل إمدادات المياه من المصدر إلى المستهلك والحفاظ على استثمارات الدولة وصحة المواطنين.



وأكد رسلان علي الاهتمام برفع كفاءة المحطات والحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرافق لتحسين أداء المحطات بالإضافة إلى تطوير المعدات والسيارات وسيارات الاصلاح بدون حفر.



وأشار أنه تم وضع خطة لتطوير منظومة تقليل الفاقد DMA والتي تهدف إلى تقليل الفاقد بنسبه 10% خلال المرحلة القادمة مع التوسع في تركيب العدادات ومنظومة الهاند هيلد ومنظومة ترشيد الطاقة، وتجربة توليد غاز الميثان من محطة الصرف الصحى بسخا بمحافظة كفر الشيخ.



وأكد أن الشركة القابضة تؤمن بأهمية بناء الثقة مع المواطنين، الهدف الذي يتم تحقيقه من خلال تطوير 171 مركز عملاء على مستوى الجمهورية بالإضافة الخط الساخن 125 ، واستحداث تطبيق الهاتف المحمول للإبلاغ عن الشكاوي وإشعار المواطنين بالأعطال والكسور، والتواصل مع العملاء لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه.