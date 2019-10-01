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أخبار البلد

البيئة: قش الأرز تحول من مخلفات إلى مشروعات صغيرة توفر فرص عمل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:29 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تفقدت وزيرة البيئة اليوم واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة منظومة السحابة السوداء بالبحيرة، ومواقع تجميع قش الأرز ووجهت بضرورة تكثيف التعاون مع المزارعين لجمع أكبر كمية من قش الأرز هذا الموسم خاصة أن وزارة البيئة توفر كل سبل الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة العاملة في هذا المجال.

وشملت الزيارة التفقدية ٥ مواقع لتجميع وفرم وكبس قش الأرز بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة واستمعت الوزيرة لأصحاب المواقع مشيدة بالجهد المبذول من قبل المزارعين حيث إن المنظومة لن تنجح إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية.

واستعرض أحد أصحاب المشاريع الصغيرة في منظومة جمع قش الأرز الذي قام بسرد تفاصيل تحربته الناجحة في هذا المجال حيث قام بعد خروجه على المعاش من وزراة التربية والتعليم بالاشتراك مع شقيقه في مشروع صغير لجمع قش الأرز وأشاد بالعائد الاقتصادي الذي قام بتحقيقه من هذا المشروع.

تعتبر مواقع تجميع القش تعتبر فرص عمل حقيقية للشباب لأن القش أصبح سلعة ذات قيمة تدر دخلا مناسبا للفلاح المصرى ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا حيث تخطينا مرحلة التوعية بأهمية قش الأرز للتطبيق الفعلي لطرق الاستفادة منه، موضحة أن منظومة الإنذار المبكر بالوزارة تتابع الحالة الجوية هلى مدار الساعة من خلال الأقمار الصناعية ومتابعة مؤشرات لفترات السكون بالجو وفرص تركيز الملوثات.

قش الأرز أصبح سلعة بفضل تكاتف جهود وزارة البيئة والزراعة والتنمية المحلية، مشيرة إلى أن قدرة مصر على تحويل المخلفات لقيمة تعد قصة نجاح نسعى لتوثيقها على المستوى الدولى.

ومن جانبه، أكد محافظ البحيرة ان الحكومة تتابع كافة المواقع بالتنسيق مع وزارة البيئة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات المطلوبة وتسجيل اعداد كميات القش المجمعة بشكل يومى.
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