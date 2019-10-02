فيديوجراف | في عيد ميلادها الـ 43.. كيف اعتنقت ديانا حداد الدين الإسلامي؟

ديانا حداد نجمة لبنانية ولدت في 1 أكتوبر عام 1976 لأم مسلمة وأب مسيحي.. اسمها بالكامل ديانا جوزيف حداد.



اعتنقت ديانا حداد المسيحية في بداية حياتها، ولكن قررت اعتناق الدين الإسلامي بعد وفاة والدتها.



تزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي ولديها منه طفلتان هما صوفي وميرا.