Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف | في عيد ميلادها الـ 43.. كيف اعتنقت ديانا حداد الدين الإسلامي؟

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:41 م
اسلام ديانا حداد
اسلام ديانا حداد
Advertisements
أماني نوار
ديانا حداد نجمة لبنانية ولدت في 1 أكتوبر عام 1976 لأم مسلمة وأب مسيحي.. اسمها بالكامل ديانا جوزيف حداد.

اعتنقت ديانا حداد المسيحية في بداية حياتها، ولكن قررت اعتناق الدين الإسلامي بعد وفاة والدتها.

تزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي ولديها منه طفلتان هما صوفي وميرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد ديانا حداد.. قصة تحولها من المسيحية للإسلام

ترشيحاتنا

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

بالأسماء .. التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب قبل اعتمادها رسميا

بـ بنطلون جينز مقطع..زوجة شريف رمزي تتألق بـ الكاجول فى إطلالة جذابة

أسورة ولا عقد.. محمد رمضان يرد على موقف محرج فى الجونة.. فيديو

ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

فقدت وزنها.. هنا الزاهد في أول ظهور مع زوجها أحمد فهمي

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية