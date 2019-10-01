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أخبار البلد

هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:21 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #حقك_علينا_ياريس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:

#حقك_علينا_ياريس
ربنا يوفقك وينصرك ويسدد خطاك

حقك علينا معاك هنتصدي لكل الخونة
#حقك_علينا_ياريس

احنا في ضهرك يا ريس وإنجازاتك وإيمانك يدفعان عنك الأذي من الحاقدين.
#حقك_علينا_ياريس

تحيا بمصر بقائدها المحترم والقدوة للعالم
#حقك_علينا_ياريس

عاوزين البلد تظبط وتبقي حلوة
#حقك_علينا_ياريس
هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس
هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس
هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس
هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس
هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس
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