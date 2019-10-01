هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #حقك_علينا_ياريس.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:



#حقك_علينا_ياريس

ربنا يوفقك وينصرك ويسدد خطاك



حقك علينا معاك هنتصدي لكل الخونة

#حقك_علينا_ياريس



احنا في ضهرك يا ريس وإنجازاتك وإيمانك يدفعان عنك الأذي من الحاقدين.

#حقك_علينا_ياريس



تحيا بمصر بقائدها المحترم والقدوة للعالم

#حقك_علينا_ياريس



عاوزين البلد تظبط وتبقي حلوة

#حقك_علينا_ياريس

