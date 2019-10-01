هاشتاج #حقك_علينا_ياريس يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا في ضهرك يا ريس

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #حقك_علينا_ياريس.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:
#حقك_علينا_ياريس
ربنا يوفقك وينصرك ويسدد خطاك
حقك علينا معاك هنتصدي لكل الخونة
#حقك_علينا_ياريس
احنا في ضهرك يا ريس وإنجازاتك وإيمانك يدفعان عنك الأذي من الحاقدين.
#حقك_علينا_ياريس
تحيا بمصر بقائدها المحترم والقدوة للعالم
#حقك_علينا_ياريس
عاوزين البلد تظبط وتبقي حلوة
#حقك_علينا_ياريس
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:
#حقك_علينا_ياريس
ربنا يوفقك وينصرك ويسدد خطاك
حقك علينا معاك هنتصدي لكل الخونة
#حقك_علينا_ياريس
احنا في ضهرك يا ريس وإنجازاتك وإيمانك يدفعان عنك الأذي من الحاقدين.
#حقك_علينا_ياريس
تحيا بمصر بقائدها المحترم والقدوة للعالم
#حقك_علينا_ياريس
عاوزين البلد تظبط وتبقي حلوة
#حقك_علينا_ياريس